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FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansı zaman zaman tartışılan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Hastalık ve sakatlığı nedeniyle şanssız bir dönemden geçen yıldız futbolcu 8 maçtır formasından uzak kaldı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten flaş açıklamalar geldi. Söğüt, 33 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:48
FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Hastalık ve sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Mesut Özil ile ilgili olarak Lig Radyo'ya konuşan Söğüt "Mesut Özil şu an inanılmaz mutlu bir dönemden geçiyor. Öncelikle aile olarak mutlu. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan.

FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

"SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE"
Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın.

FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil." dedi.

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