FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

Hastalık ve sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
Hastalık ve sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
Mesut Özil ile ilgili olarak Lig Radyo'ya konuşan Söğüt "Mesut Özil şu an inanılmaz mutlu bir dönemden geçiyor. Öncelikle aile olarak mutlu. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan.
Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi.
"SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE"
Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın.
Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil." dedi.