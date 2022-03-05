FENERBAHÇE HABERİ: Menajerinden flaş sözler! Mesut Özil ve ayrılık...

"SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE" Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe 'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın.

Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil." dedi.