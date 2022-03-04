Vitor Pereira: Türkiye'de yaşadıklarımdan...

"Gençlerle çalışmayı gerçekten çok seviyorum çünkü bu daha kolay. Öğrenme sürecindeler ve herhangi bir şeyi dikte etmek için zorlanmıyorsunuz. Deneyimli bir oyuncu, bazen isteğimize uymayan bir şekilde reaksiyon verebilir ve onun durumunu değiştirmek daha da zorlaşır."