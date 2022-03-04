Haberler Fenerbahçe Süper Lig haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 13:30
Süper Lig haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo ve Filip Novak katılmadı.

Futbolcuların 5'e 2 ve pas çalışması yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
Bergüzar Korel Londra'daki muhteşem evlerinden paylaştı! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kesenin ağzını açtı!
İstanbul'da 20 gündür aranan 17 yaşındaki Fatih Savaş'ın cansız bedeni Şişli'de inşaat boşluğunda bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor