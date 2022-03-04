SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının taktik stratejisi şekillenmeye başladı. Yardımcılarıyla birlik te rakibini analiz eden teknik direktör İsmail Kartal'ın, sezonu kapatan Edgar'ın ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasını fırsata çevirmeyi planladığı öğrenildi.
Bordo-mavililerin savunmanın göbeğinde bu ikilinin yokluğunda zaaf yaşayacağını öngören sarı-lacivertliler, bu bölgeye yüklenerek rakibini hataya zorlamayı ve gol bulmayı hedefliyor.
SAVUNMADA MİNİMUM HATA
Taraftarı önünde baskılı oynayacak olan Kanarya, savunmayı da ihmal etmeyecek. Skora ve maçın gidişatına göre hamleler ve taktik değişiklik yapılacak. Defansta parola; maksimum dikkat ve minimum risk+hata olacak.