SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Ligin en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor'un maestrosu Anthony Nwakaeme'ye kademeli markaj uygulanacak. Diğer kanattaki Edin Visca'ya da boş alan bırakılmayacak. Bakasetas'ın önünü kapatma görevi ise Crespo'da olacak.

KADRO YARIN NETLEŞECEK

Derbiye hangi onbirle çıkılacağı henüz netleşmedi. İsmail Kartal'ın yine sürprizleri olacağı belirtiliyor.