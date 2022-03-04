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SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal galibiyet planını belirledi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının taktik stratejisi şekillenmeye başladı. Yardımcılarıyla birlik te rakibini analiz eden teknik direktör İsmail Kartal'ın, sezonu kapatan Edgar'ın ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasını fırsata çevirmeyi planladığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Bordo-mavililerin savunmanın göbeğinde bu ikilinin yokluğunda zaaf yaşayacağını öngören sarı-lacivertliler, bu bölgeye yüklenerek rakibini hataya zorlamayı ve gol bulmayı hedefliyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

SAVUNMADA MİNİMUM HATA
Taraftarı önünde baskılı oynayacak olan Kanarya, savunmayı da ihmal etmeyecek. Skora ve maçın gidişatına göre hamleler ve taktik değişiklik yapılacak. Defansta parola; maksimum dikkat ve minimum risk+hata olacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Ligin en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor'un maestrosu Anthony Nwakaeme'ye kademeli markaj uygulanacak. Diğer kanattaki Edin Visca'ya da boş alan bırakılmayacak. Bakasetas'ın önünü kapatma görevi ise Crespo'da olacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

KADRO YARIN NETLEŞECEK
Derbiye hangi onbirle çıkılacağı henüz netleşmedi. İsmail Kartal'ın yine sürprizleri olacağı belirtiliyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Kalede Altay ile savunma hattında Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Osayi Samuel yerlerini koruması beklenen isimler. Orta sahada Crespo ve Miha Zajc formaya yakın. Kanatlar ile hücum hattında ise Serdar Dursun, Berisha, Mesut Özil, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Pelkas ve Arda Güler'den 4'ü sahada olacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

VALENCIA SALONDA
Sakatlıkları süren Filip Novak ve Luiz Gustavo dünü bireysel çalışmalarla tamamladı. Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia'nın da salonda fitness çalışması gerçekleştirdiği açıklandı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

Valencia'nın az da olsa derbiye yetişme şansı bulunuyor. Ekvadorlu yıldız için karar yarın yapılacak son idmanda verilecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı

TAKTİK ÇALIŞTILAR
Sarı-Lacıvertlıler, Trabzonspor ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların pas çalışması yaptığı bildirildi.

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