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Sosa da idmanda!

Formsuz Sosa’nın magazin basınına düşen görüntüleri sonrası ‘kadro dışı’ bırakılacağı ileri sürüldü!.. Ancak Jose idmana çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Sosa da idmanda!

Fenerbahçe'de sahadaki performansı nedeniyle eleştiri alan Jose Sosa magazin muhabirlerine yakalandı. Yıldız oyuncu ile iki çocuğunun annesi eşi Carolina, geçen yıl ayrılma kararı almıştı. Sık sık gecelerde görülmeye başlayan Sosa önceki akşam yanında bir bayan ile otelden çıkarken görüntülendi. Sosa'nın elindeki 'içki olduğu iddia edilen' şişeyi saklamaya çalışması dikkat çekti. Görüntülere taraftardan tepki gelirken, Sosa'nın kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Ancak Arjantinli dünkü idmanda yer aldı. Prag deplasmanında dökülen Sosa, ligde son iki maçta kulübede oturmuştu.

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