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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'daki performansıyla göz dolduran ve yeniden İtalya Milli Takım'ına seçilen Mario Balotelli transferin gözdesi konumuna geldi. İtalyan basını, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Öte yandan İngiliz ekibi Fulham'ın da transferde devrede olduğu öne sürüldü. Akdeniz ekibinin Balotelli'nin bonservis bedelini belirlediği ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:48
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

BALOTELLI İÇİN 10 MİLYON EURO!
Akşam'ın derlediği haberde; İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcüsünü transfer etmek istediğini yazdı. Adana Demirspor'un, Mario Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının Balotelli transferi için kulüplerine baskı yaptıkları da ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

MARIO BALOTELLI FULHAM'IN RADARINDA
İngiltere'den Fulham da 31 yaşındaki golcü oyuncu ile yakından ilgileniyor. Balotelli, sezon sonunda kariyeri ile ilgili bir plan yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Tecrübeli isim, geçtiğimiz günlerde de gösterdiği performans sayesinde uzun bir aranın ardından İtalyan Milli Takımı kadrosuna dahil edilmişti. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Mario Balotelli ile idmanlarda yakından ilgilenmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Balotelli'nin Adana Demirspor ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 24 resmi karşılaşmada Adana Demir forması giyen yıldız futbolcu 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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