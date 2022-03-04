Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

MARIO BALOTELLI FULHAM'IN RADARINDA

İngiltere'den Fulham da 31 yaşındaki golcü oyuncu ile yakından ilgileniyor. Balotelli, sezon sonunda kariyeri ile ilgili bir plan yapacak.

Tecrübeli isim, geçtiğimiz günlerde de gösterdiği performans sayesinde uzun bir aranın ardından İtalyan Milli Takımı kadrosuna dahil edilmişti. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Mario Balotelli ile idmanlarda yakından ilgilenmişti.