Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Balotelli yarışı! Bonservis bedeli...

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı.
Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı.
BALOTELLI İÇİN 10 MİLYON EURO!
Akşam'ın derlediği haberde; İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcüsünü transfer etmek istediğini yazdı. Adana Demirspor'un, Mario Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği kaydedildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının Balotelli transferi için kulüplerine baskı yaptıkları da ifade edildi.
MARIO BALOTELLI FULHAM'IN RADARINDA
İngiltere'den Fulham da 31 yaşındaki golcü oyuncu ile yakından ilgileniyor. Balotelli, sezon sonunda kariyeri ile ilgili bir plan yapacak.
Tecrübeli isim, geçtiğimiz günlerde de gösterdiği performans sayesinde uzun bir aranın ardından İtalyan Milli Takımı kadrosuna dahil edilmişti. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Mario Balotelli ile idmanlarda yakından ilgilenmişti.
Balotelli'nin Adana Demirspor ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 24 resmi karşılaşmada Adana Demir forması giyen yıldız futbolcu 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.