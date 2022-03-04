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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Jose Sosa, geçtiğimiz gece bir mekanın çıkışında objektiflere yakalanmştı. Geçtiğimiz günlerde bir şiddet olayına karıştığı iddia edilen Jose Sosa'dan yalanlama geldi. Tecrübeli oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. İşte Sosa'nın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 23:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde bir şiddet olayına karıştığı iddia edilen Jose Sosa'dan yalanlama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Tecrübeli oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Konuyla ilgili Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

İŞTE O AÇIKLAMA:

01 Mart 2022 Salı günü yaşanan durum ile alakalı basında çıkan iddialara açıklık getirmek, bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanan rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla ben Jose Ernesto Sosa sizlerle iletişime geçiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Sizlerin de bildiği üzere bahsi geçen Salı günü, kulübün verdiği karar neticesinde takım arkadaşlarım ve ben idmanımız olmadığından tüm gün izinliydim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Bu sebeple ben CVK Bosphorus Park Hoteli'nde yer alan bir doğum günü organizasyonuna katıldım. Bu kutlamadan gece yarısından önceki bir saatte kızlarımın yanına gitmek amacıyla mekândan ayrıldım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Çıkışta, basında yayınlanan videoda da görüldüğü gibi herhangi bir şiddet olayı veya şahsıma karşı herhangi olumsuz hareket görülmemektedir. Çıkan tüm iddialar ve ithamların temelinde kulübe ve şahsıma zarar vermektir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Özellikle belirtmek isterim ki benim korumam yoktur. Bu yüzden tekrarlamak istiyorum; bu iddiaların temel amacı kaos ortamı yaratmaktı, çünkü herhangi bir şiddet olayı yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan açıklama geldi!

Yine de olanlardan ve kulübümüzün itibarını zedelemek için benim imajımı kullanmalarından dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Özel hayatımla alakalı detay vermek istediğim bir şey değildi. Sadece bahsi geçen gecede herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılsın diye bu yazıyı yazıyorum.

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