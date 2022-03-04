FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan İsmail Kartal'a şok eleştiri!

Her maçtan sonra "ben Fenerbahçeliyim" diye söze başlayan İsmail Kartal , formasını yere atan Emenike'ye ertesi maçta o formayı giydirmekle ne kadar "Fenerbahçeli" olduğunu göstermişti.

Van Persie, Nani gibi transferlerle sezon başında şampiyonluk konusunda iddialı konuşan Pereira'ya Topuk Yaylası'nda bir soru sormuştum. "Böylesine görkemli transferler yapılmasa bu şekilde konuşur muydunuz?" Cevabı dün gibi hatırlıyorum. "Portekiz'de bir deyim vardır, yumurta yoksa omlet de olmaz!" Kendisine çift sarılı yumurtalar verildi, yaptığı omleti ilk gelişinde yedi kalanını da ikinci gelişinde. Asıl mesele Fenerbahçe'nin ömrünü yedi de kim izin verdi?