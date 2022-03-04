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Casemiro ve Modric karışımı

Crespo, sosyal medyada yapılan, “F.Bahçe’nin ete kemiğe bürünmüş hali” yorumunu beğendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Casemiro ve Modric karışımı

Miguel Crespo, sosyal medya üzerinde kendisi için yapılan yorumları Fenerbahçe'nin YouTube kanalında okudu. Portekizli orta saha; "Casemiro var mı? Var. Modric var mı? Var. Karışık var mı? Var" yorumu karşısında gülümserken, "Fenerbahçe'nin ete kemiğe bürünmüş hali. Miguel Crespo" mesajına ise katıldığını belirterek, "Kendimi kulüple özdeşleştiriyorum. Çok hırslı biriyim ve bence bu kulüp de öyle. Bu yoruma katılıyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli forma ile ligde 16 maça çıkan Crespo, 1 gol+1 asistlik performans sergiledi.

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