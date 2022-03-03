Tribünler dolmalı

Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Attila Szalai, Trabzonspor maçı öncesi takımda morallerin yüksek olduğunu söyledi. Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macar stoper, "Kasımpaşa galibiyeti çok değerliydi. Son 3 maçımızı kazandık. Geçmişte iyi maçlar çıkaramadık. Türkiye Kupası'ndan, Konferans Ligi'nden elendik. Başımızı kaldırmamız gerekiyordu, başardık. Bu da bizi mutlu etti" dedi. Takımda atmosferin artık daha iyi olduğunu vurgulayan Szalai, "Trabzonspor'a en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çok önemli bir maç. Taraftarımızın son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var. Umarım dolu tribünler önünde oynarız ve iyi bir sonuç alırız" ifadelerini kullandı. Sol bekte oynamasıyla ilgili de konuşan Attila, "Arkadaşlarım sakat olduğu için o mevkide oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM

Transfer söylentileri ile ilgilenmediğini belirten Szalai, "Tek konsantrasyonum F.Bahçe. En iyi katkıyı vermek için çalışıyorum" dedi. Şampiyonluk içinse, "Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor. Bizim de en büyük arzumuz, isteğimiz bu" diye konuştu.

ARDA BÜYÜK YETENEK

Arda Güler'in yüksek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Szalai, "Arda büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve karakter olarak iyi. Çok çalışıyor ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli." dedi. Türkçe öğrendiğini de belirten Szalai, bu konuda herkesin destek olduğunu ifade etti.