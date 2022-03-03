Haberler Fenerbahçe SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Ülker Stadyumu'nda konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışırken, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu fitness çalışması yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:40
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 6 Mart Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalar yaparken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

DİĞER
Manchester City'den Aslan'a yıldız akını! Domenec Torrent Yangel Herrera, Pedro Porro ve Kayky için devrede (GS spor haberi)
Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor