Mesut Özil döndü

Kanarya'da Trabzonspor maçı öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mesut Özil nihayet geri döndü. Yıldız futbolcu dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı. Mesut'un Trabzonspor maçında kadroda olup olmayacağına, olursa ilk 11'de forma giyip giymeyeceğine ise İsmail Kartal idmanlardaki durumuna bakarak karar verecek. Kartal, Kasımpaşa maçından önce, "Mesut Özil önemli oyuncumuz ama ekip olarak daha yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyoruz. Yüzde 100 hazır olunca katkı vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.