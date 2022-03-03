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Mesut Özil döndü

Yıldız futbolcu takımla çalışmalara başladı. İlk 11’de olup olmayacağına İsmail Kartal karar verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Mesut Özil döndü
Kanarya'da Trabzonspor maçı öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mesut Özil nihayet geri döndü. Yıldız futbolcu dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı. Mesut'un Trabzonspor maçında kadroda olup olmayacağına, olursa ilk 11'de forma giyip giymeyeceğine ise İsmail Kartal idmanlardaki durumuna bakarak karar verecek. Kartal, Kasımpaşa maçından önce, "Mesut Özil önemli oyuncumuz ama ekip olarak daha yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyoruz. Yüzde 100 hazır olunca katkı vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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