Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon ligde istediği gibi gitmeyen Kanarya'da, iyi şeyler de yaşanıyor. Fenerbahçe'nin genç yetenekleri, oynadıkları futbolla izleyenleri kendine hayran bırakırken, değerlerini de yükseltiyor. Arda Güler'in son maçlardaki performansı adeta parmak ısırtırken, 20'li yaşların başında olan Altay Bayındır, Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi yıldızlar da değerlerini yükseldiyor. İşte Fenerbahçe'nin yükselen değerleri ve muhtemel 2023 kadrosu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 09:48
Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de son yıllarda kadroya katılan genç yıldızlar şimdiden değerlerini katladı. Transfermarkt'ın hazırladığı verilere göre sarı-lacivertlilerde 6 isim, ciddi bir değer artışı gösterdi.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Kaleci Altay Bayındır, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi oyuncuların geldikleri dönemle şu anki dönem arasında ciddi bir değer artışı göze çarpıyor.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

23 yaşındaki Altay Bayındır, 23 yaşındaki Szalai ve 24 yaşındaki Kim, Fenerbahçe'deki performansları sonrası değerlerini 15 milyon euroya çıkarmış durumda. 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun mevcut değerinin de 8 milyon euroya çıktığı gözüküyor. 23 yaşındaki Osayi-Samuel ise 4.5 milyon euroya yükseldi. 17 yaşındaki Arda Güler içinse belirlenen değer 750 bin euro.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

2023'ÜN KADROSU
Fenerbahçe Yönetimi sadece değeri yükselen isimler değil, genç oyunculara yaptığı yatırımla 2023'e emin adımlarla ilerli-yor. Özellikle son dönemde Arda Güler'in A takımda gösterdiği çıkış bu yönden umut verdi. Ayrıca Avrupa'da da tanınan 16 yaşındaki İsak Vural'ın transferi herkesi heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Milliyet'in haberine göre, Burak Kapacak, İsmail Yüksek ve Muhammed gibi 22 yaşındaki oyuncular da gelecek vaat ediyor. Kaleden defansa, orta saha-dan forvete kadar gençlerle kurulan bol alternatifli bir kadroyla geleceğin planları yapılıyor.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

AVRUPA'DA BEĞENİLİYOR
Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki İsak Vurak hamlesi ciddi anlamda ses getirdi. Başkan Ali Koç'un direkt olarak ilgilendiği bu transfer büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Avrupa'da scoutlar arasında 2006 doğumlu en iyi genç yetenekler arasında bulunan İsak, Fenerbahçe'ye kazandırıldı. 13 yaşında iken bizzat Barcelona tarafından ünlü La Masia'ya getirilen İsveç asıllı Türk yetenek, 18 yaş kuralı nedeniyle Katalan kulübünde kalamadı.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Ancak daha sonra Benfica altyapısına giden İsak, şimdi Fenerbahçe için forma giyecek. Gelecek sezon A takımla da bağlantısının olması planlanan 16 yaşındaki yıldızın oyun stili Lionel Messi'ye benzetiliyor.

Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Geleceğin yıldızları

İsak Vural (16)
Arda Güler (17)
Ferdi Kadıoğlu (22)
Muhammed Gümüşkaya (22)
Çağtay Kurukalıp (19)
Burak Kapacak (22)
Melih Bostan (17)
İsmail Yüksek (22)
Barış Sungur (19)
Fatih Yiğit Şanlıtürk (18)
Arda Okan Kurtulan (18)
Ruhan Arda Aksoy (18)
Bora Aydınlık (18)
Bora Çuha (18)
Ertuğrul Çetin (18)
Bartu Kulbilge (18)

DİĞER
Aslı Bekiroğlu'nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran, Biran Damla Yılmaz ile aşkını ele güne ilan etti!
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı... Çiğdem Batur'a cinsel taciz şoku! Elinde silahla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor