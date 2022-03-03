Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de son yıllarda kadroya katılan genç yıldızlar şimdiden değerlerini katladı. Transfermarkt'ın hazırladığı verilere göre sarı-lacivertlilerde 6 isim, ciddi bir değer artışı gösterdi.

Kaleci Altay Bayındır, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi oyuncuların geldikleri dönemle şu anki dönem arasında ciddi bir değer artışı göze çarpıyor.