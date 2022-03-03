Fenerbahçe'nin genç yetenekleri tavan yaptı! Arda Güler, Altay Bayındır ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de son yıllarda kadroya katılan genç yıldızlar şimdiden değerlerini katladı. Transfermarkt'ın hazırladığı verilere göre sarı-lacivertlilerde 6 isim, ciddi bir değer artışı gösterdi.
Kaleci Altay Bayındır, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi oyuncuların geldikleri dönemle şu anki dönem arasında ciddi bir değer artışı göze çarpıyor.
23 yaşındaki Altay Bayındır, 23 yaşındaki Szalai ve 24 yaşındaki Kim, Fenerbahçe'deki performansları sonrası değerlerini 15 milyon euroya çıkarmış durumda. 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun mevcut değerinin de 8 milyon euroya çıktığı gözüküyor. 23 yaşındaki Osayi-Samuel ise 4.5 milyon euroya yükseldi. 17 yaşındaki Arda Güler içinse belirlenen değer 750 bin euro.