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Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

Mücadele ettiği 3 kulvarda da hedefsiz kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrilirken, sarı-lacivertli yönetimi büyük bir sıkıntı bekliyor. Transfer çalışmalarına başlayan Kanarya'da yabancı sınırının azalacak olması nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

Kadro planlaması ile çok eleştiri alan sarı-lacivertliler, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. İşte Sabah'ın haberine göre yönetimi bekleyen sıkıntılar:

Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

LEMOS: Sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022- 23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

SAMATTA: 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzere 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

MAX MEYER: Devre arasında Danimarka'nın Midtjylland takımına kiralandı. Alman oyuncunun son lig maçına 11'de çıkması sevindirdi. Fenerbahçe'nin Danimarka'da alacağı süreyle kendine takım bulması umudu sürüyor.

Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

CAULKER: Oyuncu Pereira'nın raporu ile resmi maça çıkmadan Gaziantep'e gönderildi. F.Bahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz stoperin geri dönüp dönmeyeceği konusunda belirsizlik var. Dönerse, yeni yabancı olarak kontenjanda yer işgal edecek.

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