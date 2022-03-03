Fenerbahçe'de 'yabancı' sıkıntısı! Gelecek sezon...

Kadro planlaması ile çok eleştiri alan sarı-lacivertliler, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. İşte Sabah'ın haberine göre yönetimi bekleyen sıkıntılar:
LEMOS: Sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022- 23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.
SAMATTA: 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzere 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.