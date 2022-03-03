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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonuk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Galatasaray'ın teklif yaptığı Inter'li orta saha Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Haziran'da serbest kalacak 30 yaşındaki merkez orta için için büyük bir kapışma yaşanabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 07:28 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 07:29
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve oyuncunun menajeri ile ön görüşme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

Takvim'in haberine göre; Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece cazip hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Matias Vecino 57 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş son derece deneyimli bir oyuncu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

DEĞERİ 6 MİLYON EURO...

Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka kulüplerin de talip olduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Matias Vecino için karşı karşıya

Aynı zamanda İtalyan pasaportu da olan Vecino'nun güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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