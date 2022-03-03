Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? TFF derbi hakemini açıkladı mı?

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? TFF derbi hakemini açıkladı mı?

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi iki takım da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Kritik müsabakayı yönetecek hakem futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim? Derbi hakemi açıklandı mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:27
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? TFF derbi hakemini açıkladı mı?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takımın da tek hedefi 3 puan olacak.

6 Mart Pazar günü oynanacak müsabakayı hangi hakemin yöneteceği merak ediliyor ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim? Derbi hakemi açıklandı mı?

DERBİ HAKEMİ AÇIKLANMADI!
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Ancak Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi henüz açıklanmadı.

TFF Cuma - Cumartesi maçlarının hakemlerini açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: Roman Abramovich Chelsea’yi satışa çıkardı değeri dudak uçuklattı! Satın alabilecek isimler belli oldu…
Özel haber - Fenerbahçe'den Viktor Claesson için bir hamle daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor