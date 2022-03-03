Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? TFF derbi hakemini açıkladı mı?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takımın da tek hedefi 3 puan olacak.

6 Mart Pazar günü oynanacak müsabakayı hangi hakemin yöneteceği merak ediliyor ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim? Derbi hakemi açıklandı mı?

DERBİ HAKEMİ AÇIKLANMADI!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Ancak Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi henüz açıklanmadı.