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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, şimdiden dev takımların radarına giren 17 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Yeni sözleşme için düğmeye basan yönetimin, Arda Güler'in maaşında bir miktar düzeltmeye gideceği öğrenildi. Arda'nın ailesinin de yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte yapılacak yeni kontrat...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 16:23
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

Fenerbahçe, genç yıldız adayı Arda Güler için harekete geçti. Sarı-lacivertliler 17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni sözleşmenin 5 yıl olarak güncellenmesi bekleniyor. Gelecek vadeden orta saha oyuncusunun ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Arda Güler imzalıyor! İşte yeni sözleşmesi

Hem sarı lacivertli camianın hem de deneyimli futbolcuların yaklaşımından çok mutlu olduğu öğrenilen Arda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymek istediğini ifade ediyor.

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