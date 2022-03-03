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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'la dev bir maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. İşte İsmail Kartal'ın planı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 11:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertlilerde, bu kritik karşılaşma öncesi sol bek problemi yaşanıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun yaklaşık iki ay forma giyemeyecek olması, Filip Novak'ın da haftalardır sakatlığının sürmesi nedeniyle sol bek krizi hortladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Yeni Asır'da yer alan habere göre sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başlarken, son haftaların parlayan yıldızları Arda ile Çağtay Kurukalıp'ın Trabzon maçında bu bölgede oynamaya en yakın isimler olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Kasımpaşa müsabakasının kahramanı Attila Szalai'yi stoperden sol beke çekmek de Kartal'ın diğer seçeneği olacak.

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