FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi! Trabzonspor maçında...

Yeni Asır'da yer alan habere göre sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başlarken, son haftaların parlayan yıldızları Arda ile Çağtay Kurukalıp'ın Trabzon maçında bu bölgede oynamaya en yakın isimler olduğu ortaya çıktı.