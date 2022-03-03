FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Serdar Aziz kararı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz'in adı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce tecrübeli futbolcu iye yeni kontrat için resmen masaya oturmuştu.
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz'in adı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce tecrübeli futbolcu iye yeni kontrat için resmen masaya oturmuştu.
GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
Serdar Aziz'i takımda tutmak isteyen ve 31 yaşındaki savunma oyuncusuna 2 senelik bir kontrat sunan Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Serdar ile görüşmelere hız verdiği öğrenildi.
7+4 HAZIRLIĞI
Takvim'in haberine göre; Kartal'ın göreve geldikten sonra sürekli ilk 11'de şans verdiği Serdar Aziz'in gelecek sezon 7+4 olarak değişecek yabancı sınırlaması sebebiyle takım için çok önemli olduğunu yöneticilere bildirdiği belirtildi.
Serdar Aziz ve menajeri ile yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kaydeden Fenerbahçe yönetiminin de Trabzonspor maçı sonrası tecrübeli futbolcu ile kesin anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor.
Bu sezon ligde Fenerbahçe forması ile 15 maça çıkan, Vitor Pereira döneminde alternatif oyuncu olarak görülen Serdar, İsmail Kartal sonrası ise forma giydiği 6 maça da ilk 11'de başladı.
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