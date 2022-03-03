FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Serdar Aziz kararı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz'in adı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce tecrübeli futbolcu iye yeni kontrat için resmen masaya oturmuştu.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI Serdar Aziz'i takımda tutmak isteyen ve 31 yaşındaki savunma oyuncusuna 2 senelik bir kontrat sunan Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Serdar ile görüşmelere hız verdiği öğrenildi.