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Dev derbi Kanarya’nın: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. 79 dakika süren mücadeleyi 25-18, 25-20 ve 25-22'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler 21. maçında 17. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Dev derbi Kanarya’nın: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. 79 dakika süren mücadeleyi 25-18, 25-20 ve 25-22'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler 21. maçında 17. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.

Ş.LİGİ'NDE YARI FİNALDE

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, CEV tarafından Rus takımlarının ihraç edilmesiyle birlikte çeyrek finalde Lokomotiv Kaliningrad Region ile oynayacağı maçları "3-0 / 3-0" hükmen kazandı sayıldı ve adını doğrudan yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi VakıfBank-Developres Rzeszow (Polonya) eşleşmesinin galibi olacak.

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