Sen varsan her şey tamam

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın kaledeki varlığı ve yokluğu ciddi biçimde rakamlara yansıdı. 23 yaşındaki eldiven bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe bu maçlarda 9 galibiyet elde etti, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 3 mücadelede ise yenildi. Altay'ın sahada olduğu bölümde Kanarya hanesine 28 puan yazdırdı. Bir başka deyişle Altay varken Fenerbahçe 2.15 gibi şampiyonluk ortalamasına yakın bir puan tutturdu. Altay'ın forma giymediği 14 maçta ise 16 puan toplandı. Ortalama 1.14'e kadar geriledi.

ADAMSIN ALTAY

Sarı-lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayındır maç sonu paylaşımıyla takdir topladı. 23 yaşındaki eldiven, İnstagram hesabına Ukrayna'dan bebek ve çocukların olduğu bir fotoğraf yükledi, altına "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan,ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat. Savaşa hayır" notunu düştü.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı 13 defa sırtına geçirdi. Söz konusu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Adana Demirspor, Antalyaspor, Altay ve Hatayspor maçlarında rakiplere gol şansı tanımadı. O sahadayken işler değişiyor.

OYLARI TOPLADI

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadelede kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır, taraftar oylarıyla 'maçın adamı' seçildi. Karşılaşma boyunca 7 top çıkaran 23 yaşındaki eldiven oyların yüzde 74.4'ünü aldı. Onu % 17.4 ile galibiyeti getiren golü kaydeden Attila Szalai izledi. Miha Zajc % 5.9, Serdar Aziz % 2.3 oy aldı.