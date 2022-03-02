Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

Sarılacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut bu görüşlerini Löw'e de aktardı. Başlarında liderlik özellikle güçlü bir teknik adamla zirveye oynayabileceklerini söyledi.

ADI YETER Fenerbahçe transferde büyük yıldızları ve gurbetçi oyuncuları ikna etmekte zorluk yaşıyor. Plansızlık ve düzensizlik sebebiyle birçok futbolcu tercihini daha istikrarlı takımları seçerek yapıyor. Joachim Löw'ün gelişiyle birlikte bu durum da tersine dönecek. Löw'ün özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi oyuncular üzerinde büyük etkisi var.