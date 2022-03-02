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Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son 3 karşılaşmada 3 galibiyet alan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlaması için çalışıyor. Başkan Ali Koç takımın başına Alman teknik adam Joachim Löw'ü getirmekte ısrarcı. Sarı-lacivertlilerde Löw için Mesut Özil de devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede
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Sarı-lacivertli camia kabus dolu geçen bir sezon daha yaşarken gelecekte aynı sorunları görmek istemiyor. Kanarya'ya mali yönden ciddi yardım yapan başkan Ali Koç ise artık sportif başarı için kararlı adımlar atıyor.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

Her hafta istifaya çağırılan başkan Koç, teknik adam tercihleriyle sürekli hata yapmakla eleştiriliyordu. Artık 'marka' bir isme gitmeye karar verdi. Camiada adı tartışılmayacak olan Joachim Löw ile pazarlıklarda ilerleme sağlanmıştı. Bu hafta işin noktalanması isteniyor.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

EKİBE LİDERLİK YAPACAK

Kanarya önemli yatırım yaparak renklerine bağladığı Mesut Özil'den de beklenilen verimi henüz alamadı. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile de sıkıntılar yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Joachim Löw'ün gelmesi için arabulucu rolü oynuyor.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

Sarılacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut bu görüşlerini Löw'e de aktardı. Başlarında liderlik özellikle güçlü bir teknik adamla zirveye oynayabileceklerini söyledi.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

ADI YETER

Fenerbahçe transferde büyük yıldızları ve gurbetçi oyuncuları ikna etmekte zorluk yaşıyor. Plansızlık ve düzensizlik sebebiyle birçok futbolcu tercihini daha istikrarlı takımları seçerek yapıyor. Joachim Löw'ün gelişiyle birlikte bu durum da tersine dönecek. Löw'ün özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi oyuncular üzerinde büyük etkisi var.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

EVET DERSE TRANSFERLER HIZ KAZANACAK

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye ne kadar çabuk cevap vereceği transfer dönemini de yakından ilgilendiriyor. Alman hoca, Ali Koç'a "Evet geliyorum" dediğin andan itibaren deneyimli çalıştırıcının isteği doğrultusunda transfer görüşmeleri başlayacak.

Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw için Mesut Özil devrede

KARTAL FAKTÖRÜ

Ali Koç geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada "3 hoca adayı ile görüşüyoruz" demişti. Bir ihtimalde İsmail Kartal'ın da kendileriyle devam edebileceğinin sinyalini vermişti. Bu ihtimal Joachim Löw. Alman hocanın, Kartal'dan düzenli rapor aldığı belirtiliyor.

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