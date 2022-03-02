Fenerbahçeli Atilla Szalai konuşuyor | CANLI

Fenerbahçeli Attila Szalai, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Szalai'nin konuşmalarını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Szalai'nin konuşmasından notlar; (Güncellenecektir)

"Kasımpaşa galibiyeti çok değerliydi. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Trabzonspor maçında umarım dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."

Sol bekteki arkadaşlarım sakat olduğu için ben oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Geçmiş maçlarımdan daha iyi oynamak için çabalıyorum.



"Takımdaki Türk futbolcular, tercümanlar ve çalışanlar bana Türkçe konusunda yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca telefonumda bir aplikasyon var. Her gün Türkçe öğrenmeye çalışıyorum."