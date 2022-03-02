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Attila Szalai'den Arda Güler ve transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin Macar yıldıız Atilla Szalai, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Szalai, Arda Güler ve transferine ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 13:55 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 14:20
Attila Szalai'den Arda Güler ve transfer sözleri!

Fenerbahçeli Attila Szalai, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Szalai'nin konuşmasından önemli notlar;

"Kasımpaşa galibiyeti çok değerliydi. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Trabzonspor maçında umarım dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."

Sol bekteki arkadaşlarım sakat olduğu için ben oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Geçmiş maçlarımdan daha iyi oynamak için çabalıyorum.

"Takımdaki Türk futbolcular, tercümanlar ve çalışanlar bana Türkçe konusunda yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca telefonumda bir aplikasyon var. Her gün Türkçe öğrenmeye çalışıyorum."

ARDA BÜYÜK YETENEK
"Herkes iyi biliyor ki Arda Güler büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli."

TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM
"Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum."

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