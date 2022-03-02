Amerikalı model Kylin Kalani Fenerbahçe hayranı çıktı! Formayı giydi ve...

Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan 18 yaşındaki Amerikalı güzel model Kylin Kalani, Türkiye ve Fenerbahçe hayranı olduğunu paylaştığı video ile dile getirdi.

Türkiye'den kendisine özel olarak gönderilen Fenerbahçe formasıyla hayranlarına seslenen Kalani, "Arkadaşlar Fenerbahçe formam nasıl? Ben Fenerbahçe'ye transfer oldum, futbol oynayacağım." İfadelerini kullandı. Transfer olduğu konusunda şaka yaptığını söyleyen Kalani, daha sonra Fenerbahçe takımının hayranı olduğunu söylüyor. Kalani, paylaşımına ise 'Özel forma için @fenerbahce'ye teşekkür ederiz! Bu takımla gurur duyuyorum! ' notunu düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça üne sahip Kylin Kalani, modellik kariyerine oldukça küçük yaşlarda başladı. Ünlü güzel modellik kariyerine başladığından beri Kylin'in birçok önemli başarısı oldu. Dünyanın dört bir yanındaki moda haftası podyumlarında yürüdü. Dünyaca ünlü üst düzey tasarımcılar için modellik yaptı. Kylin, Apple iPhone reklamları da dahil olmak üzere bir dizi reklamda yer aldı.

Kalani'nin yakın zamanda film projelerinde de yer alacağı öğrenildi.