Zajc’tan usta işi gol

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertliler maçın hemen başında öne geçti. Diego Rossi'nin getirdiği topta meşin yuvarlağı önünde buldu. Sloven orta saha oyuncusu hiç bekletmeden bir kesme vuruş yaptı. Meşin yuvarlak falso olarak 90'dan ağlarla buluştu. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran yerinden dahi kıpırdayamadı. Futbolcular büyük sevinç yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu maç boyunca da çok çalışkandı. Sadece hücuma değil, savunmaya da ciddi şekilde katkı verdi. 87'de önüne gelen bir topa yine bekletmeden vurdu ancak bu defa kaleyi bulamadı. 90'da yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM!

Eski Fenerbahçeli Diego Perotti, 405 gün sonra sahalara döndü. Salernitana formasıyla Spezia'ya karşı forma giyen 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, "İki yıl çeşitli sorunlarla uğraştım. Maalesef birkaç sakatlık ve Fenerbahçe ile sorunlar yaşadım. Terk edilmiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen İrfan Can Kahveci dün Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 5 maç sonra formasına kavuştu. 26 yaşındaki futbolcu takımının ataklarını olgunlaştıran isimdi. Fiziksel olarak zorlandı. 80'de Pelkas ile değişti.

ARDA ŞANS BULDU

Türk futbolunun hem bugününe hem de geleceğine damga vuracak olan büyük yeteneği Arda Güler, Kasımpaşa maçında ilk 11'deydi. 17 yaşındaki futbolcu ilk devrede etkiliydi. 66. dakikada teknik direktör İsmail Kartal onu kenara çekti.