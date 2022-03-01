Osayi arı gibi çalıştı!

Savunduğu kanatta rakibe geçit vermeyen 24 yaşındaki futbolcu, sık sık hücuma da katıldı. Sağ kanadı adeta otobana çeviren genç yıldız oyunuyla teknik direktör İsmail Kartal'dan alkışı aldı. Altay Bayındır'dan sonra takımın en iyisiydi.

KIM MIN-JAE GEÇİT VERMEDİ

Kanarya'nın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae yine başarılı bir maç çıkardı. İkinci devrede sakatlanmasına rağmen kendini zorlayarak oyunda kaldı. Serdar Aziz ile birlikte defansif aksiyonlarda başarılı olan 25 yaşındaki stoper, oyun krulumunda da etkili oldu. Temiz kullandığı ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyuna dengeli şekilde soktu.

DİEGO ROSSI'DEN 6. ASİST GELDİ

Kanarya'nın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede Diego Rossi kalitesini konuşturdu. 23 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmada bir hayli etikli bir performans sergiledi. Sürekli sorumluluk alan Uruguaylı yıldız, Miha Zajc'ın attığı golün asistini yaptı. Meşin yuvarlağı sol kanatta alan Rossi, savunma arkasına kaçan arkadaşını çok iyi gördü. Zajc da düzgün vuruşla golü attı.