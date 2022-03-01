Hoş geldin İsak Vural!

Fenerbahçe, 2006 doğumlu İsak Vural'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İsak Vural Fenerbahçe'mizde. Ailemize hoş geldin İsak!" denildi. Forvet arkası oynayan İsak Vural, 14 yaşında Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilmişti. Yönetim, İsak'tan da Arda gibi patlama yapmasını bekliyor.

BARCELONA ALAMADI

İsveç'te futbola başlayan İsak'ı Barcelona 2016'da uzun uğraşlarla kadrosuna kattı. Ancak 18 yaşından küçük olduğu için oturma izni alamadı. Genç yıldız daha sonra Benfica'ya gitti.