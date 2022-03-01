Fener'den seri atak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler 46 puanla 4. sıraya yükseldi. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Miha Zajc ile uzatmalarda Attila Szalai attı. Zajc, 6. dakikada ceza sahası sol çaprazından çok şık bir plase ile meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 0-1. İlk yarıda Fenerbahçe, Berisha ve Diego Rossi ile iki kez daha gole yaklaştı. Mortadha ile bir topu direkten dönen Kasımpaşa'ya 6 pozisyonda ise kaleci Altay geçit vermedi.

KASIMPAŞA'DA MABİL KIZARDI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını sürdüren Kasımpaşa 67'de hedefine ulaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Muleka kafa ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarıda 6 isabetli şutta gol atamayan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda kaleyi bulan ilk topu gol oldu. 90+1'de Szalai'nin golü skoru belirledi: 1-2. Ligde 12. yenilgisini alan İstanbul ekibi 29 puanda kaldı. Fenerbahçe 28. haftada pazar günü Kadıköy'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise cumartesi günü bu kez Göztepe deplasmanına gidecek.

AYNI RAKİPLERE 3'LÜ!

Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Fenerbahçe (Giresun (D) 2-1 / Hatay 2-0 / Kasımpaşa (D) 2-1) ekim ayından bu yana ilk kez bu sezon 3. kez üst üste 3 galibiyet aldı. Kanarya'nın son üç maçlık serisi de aynı takımlara karşıydı (Giresun 2-1 / Hatay (D) 2-1 / Kasımpaşa 2-1 ).

FERDİ 1.5-2 AY YOK!

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan başarılı futbolcunun en az 1-2 ay forma giyemeyeceğini açıkladı. Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Kadıoğlu, Trabzon derbisinde de yok. Sahalara dönüşü Nisan ayını bulacak.

KENARDAKİLER DE İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ligde 2 maç kazandıktan sonra bu maçı da kazanıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyorduk. Ligi kendimize yakışır bir yerde tamamlamak istiyoruz. 3. maçımızı üst üste kazandık. İlk devre 2, 3'ü de bulabilirdik. Rakip daha sonra golü buldu. Her iki takıma da 3 puan lazımdı" dedi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Golden sonra üzerimize çok geldiler. Biz de hamle yaptık. Bugün iki takım da 125 kilometre koştu. Kasımpaşa atlet bir takım. Daha yukarıları hak ediyor. Beni mutlu eden sahada oynayanlar kadar kulübedekiler de bu maçı kazanmayı istedi. Bize Trabzonspor maçı öncesi çok güzel moral oldu" diye konuştu.

MESUT YİNE YOK

Mesut Özil, Kasımpaşa maçında da forma giymedi. Beline enjeksiyon uygulanan yıldızın ligde kaçırdığı maç sayısı 5'e yükseldi. İsmail Kartal, "Mesut'un yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyoruz. Olunca katkı vereceğini düşünüyoruz. Kendisine de yüz yüze söyledim. Bize başarı diledi" dedi. Özil'in Trabzon derbisi ile dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadıkları maçın 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Tisserand'ın yerine Kim, Mert Hakan'ın yerine Zajc, Sosa'nın yerine Crespo, Valencia'nın yerine İrfan Can, Pelkas'ın yerine Arda Güler, Ferdi'nin yerine Rossi, Serdar Dursun'un yerine ise Berisha görev aldı.