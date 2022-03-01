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Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından inişli çıkışlı performansıyla taraftarın tepkisini çeken ve son olarak yaşadığı sakatlığın ardından forma şansı bulamayan Mesut Özil için, uluslararası basında özel haberler geçilmeye başlandı. Mesut'un özellikle maddi yatırımlarına değinilirken "Mesut Özil'in finans imparatorluğu" başlığı atıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 17:13 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 17:19
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Fenerbahçe'deki kariyeri bir süredir çalkantılı olan Mesut Özil'in futbol sonrası yaşantısı için yatırımlar yaptığı ve kendisini buna hazırladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Uluslararası basında yer alan haberlerde Mesut'un yaptığı yatırımlara değinilirken, "Mesut Özil'in finans imparatorluğu" başlıklı bir haber yayınlandı. İşte o haber...

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

"Ocak 2021'de Mesut Özil, Emirates'te yedek kulübesinde olmaya daha fazla dayanamadı ve Arsenal ile olan sözleşmesini feshetti. Mesut bunun ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Mesut, kendi adıyla futbol ayakkabısını piyasa süren ilk futbolcu olmak üzere. Özil ayrıca bir cafeler zincirine, bir spor kliniğine ve bir çorap fabrikasına sahip.

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Ayrıca, Meksika'nın seçkin kulüplerinden Nexaca'nın sahiplerinden biri ve bu kulübün diğer sahipleri Eva Longria ile Kate Upton. Özil, bununla beraber kripto para birimi de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

FUTBOL SONRASI HAYATINA HAZIRLANIYOR
Görünüşe göre eski Alman milli futbolcu, aktif kariyerinin sona ermesinden sonraki hayatında ciddi bir şekilde hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

DEV FİRMALARLA REKABET ETMEYİ PLANLIYOR
Özil ve ekibi, kendi ayakkabı markaları olan M10'un, dev firmalarla rekabet etmesini planlıyor. Özil, Fenerbahçe adına sahadayken sadece bir ayakkabı prototipiyle oynuyor ve Güneydoğu Asya'da bu ayakkabıların 14 ülkede satışa sunulması planlanıyor."

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