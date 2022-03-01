Fenerbahçeli Mesut Özil futbol sonrasına hazırlanıyor! 'Finans imparatoru'

Fenerbahçe'deki kariyeri bir süredir çalkantılı olan Mesut Özil'in futbol sonrası yaşantısı için yatırımlar yaptığı ve kendisini buna hazırladığı ifade ediliyor.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Mesut'un yaptığı yatırımlara değinilirken, "Mesut Özil'in finans imparatorluğu" başlıklı bir haber yayınlandı. İşte o haber...