FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - İPSİZ UÇURTMA Oyuncuların ve takımların hedefleri vardır. Oyuncular; daha iyi bir kariyer için, daha çok para kazanmak için, camiasına kendisini göstermek ister. Takımlar ise şampiyonluğa, düşmemeye, Avrupa kupalarına katılmayı hedefler. Sizce Fenerbahçe takımının hedefi nedir? Avrupa'dan, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde ise ne yaptığı belli değil. İpsiz uçurma gibi...

Takım içinde, bırakın takımı, kendi kariyerini düşünen pek az isim var. Fenerbahçe markası kimsenin umurunda değil. Yahu saydım, sadece ilk yarıda Altay'ın kurtardığı top sayısı 6! Olacak şey değil! Berisha'yı yaza yaza bir hal oldum, lakin o her maç daha da kötü oynamayı başarıyor!