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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olan Fenerbahçe rakibin 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 07:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - ALTAY'IN ELLERİNDE!

Erken gelen golle birlikte Fenerbahçe oyuncularının üstlerindeki baskıdan kurtulmalarını bekledik. Kasımpaşa buna izin vermedi. Öyle organize geldiler ki, "baskı öyle değil, böyle olur" dedirttiler. 6 Altay kurtarışı, bir de direkten dönen topla biten ilk yarının, Fenerbahçe adına sezonun en şanslı süresi olduğunu belirtmemiz lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakibi tehdit etmekten bu kadar uzak kalan, ne pasla, ne de baskıyla rakip sahaya yerleşemeyen, acemi – yetersiz bir kadro vardı. Oyun öylesine belli ediyordu ki Kasımpaşa'nın golünün geleceğini, sadece dakikası beklenir halde, sayaç çalışıyordu. Mert Hakan, Serdar Dursun hamlesi doğru zamanda geldi ama hemen arkasından da beraberlik golü ağları buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakibin gelirken çekineceği ön tarafın olmadığında, tek yapacağın topun peşinden koşmak oluyordu ve Fenerbahçe de maçta kendisi için başka "şans anını" beklemekten başka çaresi yoktu. Kasımpaşa defansının telaşında, Szalai'nin şutunun rakibe çarpıp, köşeye gitmesi ile birlikte sıkıntılı gece, galibiyet akşamına dönüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Arda Güler'in sezonun dökülenlerinden umudu kesen taraftar için beklenti sahibi tek oyuncu olarak sahada olması bir seçim. Kasımpaşa gibi temaslı oynayan, fizik gücü yüksek bir takım karşısında bocalaması da normal.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Berisha'nın bu takımın yükünü taşımayacağı da artık ortada. Attila Szalai de pozisyon yanlışları içinde, rakiplerin taktik hedefi haline geldiğini de söylemek lazım. Fenerbahçe taraftarı için şampiyon olamadıktan sonra, ikincilik ile yedincilik arasında çok fark yoktur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, göle maya çalmaktan vazgeçmeyi düşünmeli. Nasıl ki Sosa ile Gustavo artık bu takımın önceliği değiller, yeniden yapılanmada boşa kürek çekeceği oyuncularla devam etmemeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - İPSİZ UÇURTMA

Oyuncuların ve takımların hedefleri vardır. Oyuncular; daha iyi bir kariyer için, daha çok para kazanmak için, camiasına kendisini göstermek ister. Takımlar ise şampiyonluğa, düşmemeye, Avrupa kupalarına katılmayı hedefler. Sizce Fenerbahçe takımının hedefi nedir? Avrupa'dan, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde ise ne yaptığı belli değil. İpsiz uçurma gibi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım içinde, bırakın takımı, kendi kariyerini düşünen pek az isim var. Fenerbahçe markası kimsenin umurunda değil. Yahu saydım, sadece ilk yarıda Altay'ın kurtardığı top sayısı 6! Olacak şey değil! Berisha'yı yaza yaza bir hal oldum, lakin o her maç daha da kötü oynamayı başarıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Benim tanıdığım İsmail Kartal, Berisha'yı oynatmaz. Sanırım birileri, "İlla ki oynasın" diye zorluyor hocayı... Gol atamayan golcü mü olur Allah aşkına? Kaçırdıkları gerçekten inanılır gibi değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hedeflerden bahsettik ya; bu sezon Altay'ın önemli bir hedefi var. Fenerbahçe'yi daha fazla rezil olmaktan kurtarmak. Son maçlarda bu süper performansı göstermediğini düşünsenize.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Organize olamadan, kör dövüşü taktiğiyle maçı kazandı Fenerbahçe. Ama hal ve gidişat iyi değil. Bu sezonun sonu nasıl gelecek açıkçası çok merak ediyorum. İsmail Kartal'ın Arda'yı daha verimli kullanması lazım. Onu kenara hapsetmek, yeteneksiz oyuncu kalabalığında ayıp oluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - HEDEF

Fenerbahçe; önce Türkiye Kupası'ndan ardından Konferans Ligi'nden elendikten sonra elindeki tek hedefi olan Süper Lig ikinciliğini elde edebilmesi açasından Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Sarı-lacivertliler oyun başında golü de erken bulmalarına rağmen; saha içindeki oyun dengesizlikleri, hem hücum hem savunmada yalnız organizasyon değil oyuncuların konumları, nerede durdukları, yerleşimleri bile baştan sona kadar yanlıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nitekim Kasımpaşa gibi ligi kalmaya çabalayan bir takımın, sezon başından beri ilk devre en fazla şut attığı maç olması; F.Bahçe'nin durumunu en iyi anlatan istatistik olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

F.Bahçe orta sahasında tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu profili olmadığı gibi, hücumda topu tutacak, takımı yerleştirecek ve o beceriyi de gösterecek oyuncular yok. Berisha ve Rossi başta olmak üzere, İrfan Can gibi gamsız bir oyuncu da olunca; oyunun çoğu bölümü F.Bahçe için adeta tenis maçına döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Arda'nın sağ hücumda çizgide değil daha çok santrfor arkasında oynaması gerekiyor. Valencia'nın eğer sakat değilse, yorgun bile olsa ikinci 45 dakikada oyuna girmesi gerekir. Oyunun son dakikalarında onu oyuna almayı anlamak da mümkün değil. Samuel gibi ofansif bir oyuncunun da kanadı daha fazla kullanması gerekirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu kadar etkisiz futbol, oyuncuların isteksiz oyunu, son dakikalarda daha fazla öne çıkmak isteyen F.Bahçe'nin yaratılan karambolde Attila Szalai'ye golü bulması; altın değerinde bir üç puanı getirdi sarı-lacivertlilere. Sahanın yıldızı tartışmasız kaleci Altay'dı. Gösterdiği performansla onu eleştirenlere en işi şekilde cevap verdi. Oyunu erteleyip skoru alan F.Bahçe açısından kazanılan üç puandan çok daha önemlisi, ligdeki ikincilik hedefinin net şekilde belirlenmesi oldu.

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