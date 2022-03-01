FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kasımpaşa yaptığı değişikliklerden sonra iki yeni transferinin (Mabil asist, Muleka gol) iş birliği ile güzel bir beraberlik golü buldu. Ama sonrasında büyük bir taktik yanlışa düştüler. Aşırı riskli ofansif girişimlere başladılar. Değişikliklerden sonraki kadro yapıları, karşı atakları karşılamak için hiç uygun değildi.

Son bölüm Fenerbahçe'nin değerlendiremediği ataklarla geçti. Ama galibiyet golü son dakikada geldi. Sonuçta Fenerbahçe önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Bana göre en başarılı oyuncular Osayi, Crespo ve Zajc idi. Rossi de haftalar sonra ilk defa biraz hareketliydi.