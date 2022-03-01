Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı karşılaşmada Altay Bayındır performansı ile alkış topladu. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kaleyi devralmasıyla ligde puan kaybı yaşamadı. Genç file bekçisi sakatlığı sürecinde kaleyi koruyan takım arkadaşı Berke'ye büyük fark attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 17:47
FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve puan cetvelinde 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın takıma dönüşü ile büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın kaleyi devraldığı son 3 maçta sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa engelerini kayıpsız atlatıp 3 maçta 9 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Fenerbahçe'de bu 3 maçlık periyot öncesi sakatlığını atlatan ve kaleyi Berke Özer'den devralan Altay Bayındır performansıyla büyük bir fark yarattı. Genç file bekçisi Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole engel oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Altay Bayındır'ın dönüşü ile çıkışa geçen Sarı-Lacivertliler'de sezon genelinde genç file bekçisinin kaleyi koruduğu maçlarda alınan başarılı sonuçlar ise dikkatten kaçmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe bu sezon ligde Altay'ın kaleyi koruduğu 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda 28 puan topladı. Maç başına ise 2,15'lik bir puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ise Fenerbahçe'de bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Berke'nin kaleyi koruduğu maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1,07'de kaldı. Berke bu 14 maçın 1'inde sonradan oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Altay Bayındır, böylelikle kendisinden sonra kaleyi devralan Berke Özer'e maç başına 1 puandan fazla bir fark atmış oldu. Ayrıca takımının yeniden üst sıralara yaklaşmasına imkan sağladı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens'ten olay sözler! "Beşiktaş benden kurtulmak istiyor ama..."
Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor