FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe bu sezon ligde Altay'ın kaleyi koruduğu 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda 28 puan topladı. Maç başına ise 2,15'lik bir puan ortalaması yakaladı.
Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ise Fenerbahçe'de bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Berke'nin kaleyi koruduğu maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1,07'de kaldı. Berke bu 14 maçın 1'inde sonradan oyuna dahil oldu.
Altay Bayındır, böylelikle kendisinden sonra kaleyi devralan Berke Özer'e maç başına 1 puandan fazla bir fark atmış oldu. Ayrıca takımının yeniden üst sıralara yaklaşmasına imkan sağladı.