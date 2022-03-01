FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe bu sezon ligde Altay'ın kaleyi koruduğu 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda 28 puan topladı. Maç başına ise 2,15'lik bir puan ortalaması yakaladı.

Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ise Fenerbahçe'de bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Berke'nin kaleyi koruduğu maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1,07'de kaldı. Berke bu 14 maçın 1'inde sonradan oyuna dahil oldu.