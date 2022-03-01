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Berisha hep kayıp

İlk onbirde sahaya çıkan Mergim Berisha vasatı geçemedi. 66 dakika sahada kalan Alman forvet ligde üst üste 10. maçını boş geçti. Taraftarlar sosyal medyada, "Slimani, Samatta, Berisha. Hangisine kötü desek daha kötüsü geliyor" yorumu yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Berisha hep kayıp
İlk onbirde sahaya çıkan Mergim Berisha vasatı geçemedi. 66 dakika sahada kalan Alman forvet ligde üst üste 10. maçını boş geçti. Taraftarlar sosyal medyada, "Slimani, Samatta, Berisha. Hangisine kötü desek daha kötüsü geliyor" yorumu yaptı. Berisha, Fenerbahçe'de 25 karşılaşmada 6 gol atabildi.
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