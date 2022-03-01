Berisha hep kayıp

İlk onbirde sahaya çıkan Mergim Berisha vasatı geçemedi. 66 dakika sahada kalan Alman forvet ligde üst üste 10. maçını boş geçti. Taraftarlar sosyal medyada, "Slimani, Samatta, Berisha. Hangisine kötü desek daha kötüsü geliyor" yorumu yaptı.
İlkonbirde sahaya çıkan Mergim Berisha vasatı geçemedi. 66 dakika sahada kalan Alman forvet ligde üst üste 10. maçını boş geçti. Taraftarlar sosyal medyada, "Slimani, Samatta, Berisha. Hangisine kötü desek daha kötüsü geliyor" yorumu yaptı. Berisha, Fenerbahçe'de 25 karşılaşmada 6 gol atabildi.