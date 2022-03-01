Altay duvarı!

Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerken zaferin mimarı Altay Bayındır oldu. Özellikle ilk yarıda Kasımpaşa'nın hücum planları tuttu. Lacivert-beyazlılar tüm gücüyle Kanarya'nın kalesine yüklendi. Ancak her şutlarında karşılarında Altay Bayındır'ı buldular. Genç eldiven hem doğru yer tuttu hem de refleksleriyle "Çıkmaz" denilen şutları çeldi.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Altay Bayındır, maçta tek gole engel olamadı. Onda da rakip çok yakından bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Bunun dışında kalan pozisyonlarda kalesinde adeta devleşen 23 yaşındaki eldiven takımını hep oyunda tutmayı başadı. Kasımpaşa'ya karşı duvar olan Altay Bayındır, rakibin hızını kesti. Karşılaşmanın son bölümünde Attila Szalai ile bir gol bulan Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Altay, mücadele sonunda 'maçın adamı' seçildi.

EN ÇOK KOŞAN CRESPO

Sarı-Lacıvertlıler, Kasımpaşa deplasmanında orta sahayı tutmakta zorlandı. Her iki takım da orta sahayı çabuk geçti. Takım savunmasının düştüğü anlarda F.Bahçe'de Miguel Crespo ayakta kaldı. 12.6 km. koştu.

MÜTHİŞ REFLEKS

Altay Bayındır maç boyunca çok önemli kurtarışlar yaptı. Ancak en estetiği Umut Bozok'un füzesini çıkarması oldu. Umut'un ceza sahası içinden sert volesini harika bir refleksle çelmeyi başardı.