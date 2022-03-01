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Altay Bayındır'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası Ukrayna'ya destek paylaşımı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama...

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya - Ukrayna savaşına değindi. Ukraynalı çocukların olduğu bir fotoğrafı paylaşayan Altay Bayındır, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor." dedi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 12:53
Altay Bayındır'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası Ukrayna'ya destek paylaşımı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama...

Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleye değindi.

"GALİBİYET FOTOĞRAFI KOYMAK İSTERDİM BURAYA..."
Altay paylaşımında, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" ifadelerini kullandı.

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