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Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Son dakika spor haberi: Bir yandan yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına da hız verdi. Genç isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertlilerde peş peşe imzalar atılacak. Harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar performanslarıyla heyecanlandıran 3 ismin kontratını uzatacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:26
Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Genç isimlere büyük önem veren Kanarya'da takımın iskeleti oluşturulması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertli kurmaylar gelecek vaat eden futbolcularıyla kontrat uzatacak.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Milliyet'in haberine göre; Yerli oyuncuların önem kazandığı mevcut durumda Fenerbahçe yönetimi 3 isimle sözleşme imzalama konusunda büyük ilerleme sağladı.

İşte operasyonun detayları...

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

FERDİ KENDİNİ İSPAT ETTİ!
Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla Ferdi Kadıoğlu kendini ispat etti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Sözleşmesi sona erecek Ferdi ile prensip anlaşmasına varıldı ve 4 yıllık anlaşmanın artık bonusları görüşülüyor.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

ARDA GÜLER İLE 5 YILLIK İMZA!
Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler potansiyelini gösterdi. Genç futbolcu topla her buluşmasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Sözleşmesi gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme için görüşmeler başladı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLE DEVAM!
Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat söz konusu olacak.

Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Giresun'da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe'de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.

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