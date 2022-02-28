Ve mutlu son! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Genç isimlere büyük önem veren Kanarya'da takımın iskeleti oluşturulması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertli kurmaylar gelecek vaat eden futbolcularıyla kontrat uzatacak.
Genç isimlere büyük önem veren Kanarya'da takımın iskeleti oluşturulması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertli kurmaylar gelecek vaat eden futbolcularıyla kontrat uzatacak.
Milliyet'in haberine göre; Yerli oyuncuların önem kazandığı mevcut durumda Fenerbahçe yönetimi 3 isimle sözleşme imzalama konusunda büyük ilerleme sağladı.
İşte operasyonun detayları...
FERDİ KENDİNİ İSPAT ETTİ!
Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla Ferdi Kadıoğlu kendini ispat etti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.
Sözleşmesi sona erecek Ferdi ile prensip anlaşmasına varıldı ve 4 yıllık anlaşmanın artık bonusları görüşülüyor.
ARDA GÜLER İLE 5 YILLIK İMZA!
Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler potansiyelini gösterdi. Genç futbolcu topla her buluşmasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Sözleşmesi gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme için görüşmeler başladı.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLE DEVAM!
Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat söz konusu olacak.
Giresun'da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe'de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.