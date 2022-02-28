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SPOR HABERİ - İsmail Kartal Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Mutluyum ama..."

Spor haberi... Süper Lig'de 27. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı son dakiakalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:07
SPOR HABERİ - İsmail Kartal Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Mutluyum ama..."

İşte İsmail Kartal'ın o sözleri:

"Buraya kazanmaya gelmiştik. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak için önemli bir maçtı. Fenerbahçe olarak kendimize yakışanı yapıp ligde sezonu olabileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."

"Üst üste 3. maçımızı kazandık. İlk devre, 2 ve 3. golleri bulabilirdik. Sonrasında Kasımpaşa dengeyi buldu."

"Baktık ki 1-1'den sonra çok üstümüze geliyorlar. Hamleler yaptık. Golden önce 3-4 tane net pozisyonumuz var. Sonuçta bugün her iki takım 125 km koştu. Çok anlamlı ve önemliydi. Kasımpaşa son 10 maçta bir Trabzonspor, bir bize kaybetti."

"Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum."

"Slavia Prag maçında Ferdi'yi kaybettik. Ferdi Kadıoğlu, 1.5-2 ay yok."

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