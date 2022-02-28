Kasımpaşa Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal'dan 'ikincilik' açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Rakiplerimizin kaybetmesiyle tekrar ikinci olabilme şansımız bugün kazanmamızla birlikte devam edecek. 3 puan alırsak ikincilik şansımızı yüksek oranda devam ettireceğiz.

Tamamen lige odaklandık. Cezalı ve sakat oyuncularımızın gelişiyle daha dinlenmiş oyuncularımızla sahaya çıkacağız. Arda'ya da ilk 11'de yer verdik. Rakiplerimizin kaybetmesiyle 2'.lik iddiamızı koruyoruz. Buraya kazanmak için geldik."