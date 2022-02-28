Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

"OYUNCULAR SAHADA ACI ÇEKTİ"

Başkan Ali Koç'un fikirlerini aldığı başarılı teknik adam, "Oyuncular sahada adeta acı çekti. Maça çıkmadan mağlubiyeti kabul etmiş bir halleri vardı. Mutlaka, ligde ve Avrupa'da başarıyı isteyen bir kadro kurulması gerekiyor" dedi.