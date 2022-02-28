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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim dünyaca bir ünlü bir isme takımı emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ismi ön plana çıktı. Portekizli çalıştırıcı ile temasa geçen yönetim bir süredir görüşmelerine devam ediyor. Jorge Jesus da Fenerbahçe'yi yakın takibe aldı ve UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçını canlı takip etti. İşte Jesus'un maç sonu yönetime yaptığı değerlendirme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:56
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

Gelecek sezon takımın başına tartışılmayacak bir ismi getirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçını canlı takip etti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

Kanarya'yı yakın takibe alan Jesus karşılaşma sonrasında, takımın ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

"OYUNCULAR SAHADA ACI ÇEKTİ"
Başkan Ali Koç'un fikirlerini aldığı başarılı teknik adam, "Oyuncular sahada adeta acı çekti. Maça çıkmadan mağlubiyeti kabul etmiş bir halleri vardı. Mutlaka, ligde ve Avrupa'da başarıyı isteyen bir kadro kurulması gerekiyor" dedi.

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