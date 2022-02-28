Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri! "Oyuncular acı çekti"

Gelecek sezon takımın başına tartışılmayacak bir ismi getirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.
Gelecek sezon takımın başına tartışılmayacak bir ismi getirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçını canlı takip etti.
Kanarya'yı yakın takibe alan Jesus karşılaşma sonrasında, takımın ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.
"OYUNCULAR SAHADA ACI ÇEKTİ"
Başkan Ali Koç'un fikirlerini aldığı başarılı teknik adam, "Oyuncular sahada adeta acı çekti. Maça çıkmadan mağlubiyeti kabul etmiş bir halleri vardı. Mutlaka, ligde ve Avrupa'da başarıyı isteyen bir kadro kurulması gerekiyor" dedi.