Hasret büyüyor

Fenerbahçe, 2014'ten bu yana süren kupa özlemine 2022'de de son veremedi. Hedeflerinden bir bir kopan sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021'den sonra bu yıl da kupa kazanma başarısı gösteremedi. Kulübün müzesine 8 yılı aşkın süredir kupa getiremeyen Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanarak elde etti. O kupa İsmail Kartal yönetiminde gelmişti.

REKOR 8 YILA ÇIKTI

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-13'te müzesine götürmüştü. Fenerbahçe bu yıl şampiyonluk hasretini 8 yıla çıkararak 7 yıllık eski rekoru tarihe gömdü. Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda şampiyonluğundan sonra 7 sezon bekledikten sonra Carlos Parreira ile 1995-96 sezonunda ipi göğüsledi.