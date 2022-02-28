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Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor. Joachim Löw ve Jorge Jesus ile bir süredir temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Marcelo Bielsa aşkı yeniden alevlendi. İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile yolların ayrılması sonrası harekete geçen Fenerbahçeli kurmayların deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturacağı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:36
Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

Hürriyet'in haberine göre; Geçen sezon başkan Ali Koç'un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.

Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

GÖRÜŞME BU HAFTA!
Bielsa'nın uzun süredir listede olan Joachim Löw ve Jorge Jesus'a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.

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