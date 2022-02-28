Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.
Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Geçen sezon başkan Ali Koç'un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.
GÖRÜŞME BU HAFTA!
Bielsa'nın uzun süredir listede olan Joachim Löw ve Jorge Jesus'a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.