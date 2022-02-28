Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa harekatı! Görüşme tarihi...

Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Geçen sezon başkan Ali Koç'un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.