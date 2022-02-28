Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Genç futbolcu, Slavia Prag karşısındaki futboluyla Avrupa scout’larının da ilgisini çekti. Yeni bir ‘Ömer Faruk’ krizi yaşamak istemeyen F.Bahçe bu kez işi sıkı tutuyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın önde gelen takımlarının kolları sıvaması paniğe neden oldu. Yeni bir 'Ömer Faruk' faciası yaşamak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi Arda Güler'in ailesini adeta koruma altına aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Kısa süre önce Arda'nın ailesi ile görüşen bir scout ve bir Avrupa takımı için çalışan Türk antrenörün sözleri başkanın kulağına kadar gitti. O scout ve antrenörün "Fenerbahçe'de gençler parlar ama uzun soluklu şans bulamaz. Dikkat edin" sözleri üzerine yönetici Alper Pirşen'i, Arda'nın ailesiyle görüşmeye gönderdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

AİLESİ SÖZ VERDİ

Pirşen Arda'nın ailesine "Ömer Faruk ile yaşananların ardından siz Fenerbahçe altyapısının imajı için son kalesiniz. Bizden habersiz karar almayın. Bu dönemde kafanızı karıştırmak isteyen çok insan olacaktır" dedi. Arda'nın babası 'Önceliklerinin takımda kalmak olduğunu, Fenerbahçe ile konuşmadan asla son karar almayacaklarını' anlattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki sezon önce A takımda forma giyip bir süre kaptanlık bandını kolunda taşıyan Ömer Faruk, sarı-lacivertli takımla geçen sezonun sonunda biten sözleşmesini uzatmayıp Bundesliga ekibi Stuttgart'a gitmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

5 YILLIK İMZA

Ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in geleceği netleşiyor. Genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, Arda Güler için 5 yıllık bir sözleşme hazırladığı ve ailesiyle görüşmelerin başladığı ifade edildi. 17 yaşına yeni giren Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanırsa, bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.

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