FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın önde gelen takımlarının kolları sıvaması paniğe neden oldu. Yeni bir 'Ömer Faruk' faciası yaşamak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi Arda Güler'in ailesini adeta koruma altına aldı.

Kısa süre önce Arda'nın ailesi ile görüşen bir scout ve bir Avrupa takımı için çalışan Türk antrenörün sözleri başkanın kulağına kadar gitti. O scout ve antrenörün "Fenerbahçe'de gençler parlar ama uzun soluklu şans bulamaz. Dikkat edin" sözleri üzerine yönetici Alper Pirşen'i, Arda'nın ailesiyle görüşmeye gönderdi.



