FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Arda Güler alarmı! İmzalar atılacak (FB spor haberi)

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki sezon önce A takımda forma giyip bir süre kaptanlık bandını kolunda taşıyan Ömer Faruk, sarı-lacivertli takımla geçen sezonun sonunda biten sözleşmesini uzatmayıp Bundesliga ekibi Stuttgart'a gitmişti.
5 YILLIK İMZA
Ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in geleceği netleşiyor. Genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, Arda Güler için 5 yıllık bir sözleşme hazırladığı ve ailesiyle görüşmelerin başladığı ifade edildi. 17 yaşına yeni giren Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanırsa, bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.