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Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti, Salernitana'ya transferinin ardından konuştu. İtalyan basınına verdiği demeçte Perotti, Fenerbahçe'nin kendisini yalnız bıraktığını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:09
Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Fenerbahçe ile 29 Aralık 2020'de Beşiktaş'a karşı oynadıktan sonra sakatlık geçiren ve aylarca oynayamadıktan sonra yollarını Ağustos 2021'de ayıran 33 yaşındaki Diego Perotti, Ocak 2022'de Salernitana'ya transfer oldu.

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Tam 405 gün sonra Spezia'ya karşı sahaya çıkan Perotti, "Salernitana'ya transfer olduktan sonra futbola sıfırdan başlamış gibi hissediyorum. Birkaç ay önce evdeydim ve şimdi tekrar soyunma odasını, çimlerinin kokusunu, maçları ve hatta tekme yemeyi bile çok özlemişim." dedi.

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Arjantinli oyuncu, "Son 2 yıl, çeşitli sorunlarla uğraştığığım için çok zor geçti. Maalesef birkaç sakatlık ve Fenerbahçe kulübüyle sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim ve 33 yaşımda bunu hak etmedim". ifadelerini kullandı.

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

"BENİ HAYATA GERİ DÖNDÜRDÜLER"

Türkiye'den sonra bonservisi elinde olarak İtalya'ya geri dönen Perotti, "Walter Sabatini beni tekrar hayata döndürdü. Onun sayesinde futbola döndüm. Aksi halde futbolu bırakmıştım. Ona her zaman minnettar olacağım.

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Çünkü, 1 yıldan daha uzun süre futbol oynamamış birini almak büyük bir riskti. Beni telefonla aradı ve ertesi gün Salerno'daydım." açıklamasını yaptı

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

"KÜME DÜŞSEK BİLE KALACAĞIM"

15 puanla İtalya Serie A'da son sırada yer alan ve kurtuluş noktasından 10 puan uzakta olan Salernitana'nın şansını değerlendiren Arjantinli oyuncu "Kurtulmak sadece bize bağlı değil. Birkaç maçımız eksik ve alabileceğimzi birkaç puan daha var.

Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Futbol için yaşıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Hem takımdan hem taraftarlardan böyle güzel bir karşılama beklemiyordum. Salernitana'da iyiyim, şehir çok güzel ve çok daha güzel olacak. Küme düşsek bile Salernitana'da devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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