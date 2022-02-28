Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Fenerbahçe ile 29 Aralık 2020'de Beşiktaş'a karşı oynadıktan sonra sakatlık geçiren ve aylarca oynayamadıktan sonra yollarını Ağustos 2021'de ayıran 33 yaşındaki Diego Perotti, Ocak 2022'de Salernitana'ya transfer oldu.
Tam 405 gün sonra Spezia'ya karşı sahaya çıkan Perotti, "Salernitana'ya transfer olduktan sonra futbola sıfırdan başlamış gibi hissediyorum. Birkaç ay önce evdeydim ve şimdi tekrar soyunma odasını, çimlerinin kokusunu, maçları ve hatta tekme yemeyi bile çok özlemişim." dedi.
Arjantinli oyuncu, "Son 2 yıl, çeşitli sorunlarla uğraştığığım için çok zor geçti. Maalesef birkaç sakatlık ve Fenerbahçe kulübüyle sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim ve 33 yaşımda bunu hak etmedim". ifadelerini kullandı.