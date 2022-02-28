Diego Perotti'den Fenerbahçe açıklaması! "Yalnız bıraktılar"

Futbol için yaşıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Hem takımdan hem taraftarlardan böyle güzel bir karşılama beklemiyordum. Salernitana'da iyiyim, şehir çok güzel ve çok daha güzel olacak. Küme düşsek bile Salernitana'da devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SZALAI'YE ŞOK SÖZLER! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN