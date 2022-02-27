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SPOR HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattından kurtulmak isteyen Kasımpaşa mutlak galibiyet ararken, Kartal ve öğrencileri kazanarak seri başlatmak istiyor. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçında dair detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel Kasımpaşa maçı 11'i... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:04
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL KASIMPAŞA MAÇI 11'İ

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ALTAY

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ATTILA

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

MIN JAE

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ÇAĞTAY

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

NAZIM

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

OZAN

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

MERT

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ARDA

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

FERDİ

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 eksik! İşte İsmail Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

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