SPOR HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe , 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.