SPOR HABERLERİ - İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.