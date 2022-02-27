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Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetimi, yerli kadrosunu güçlü tutmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile masaya oturdu. Tecrübeli stoper ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yakın zamanda imzalar atılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda gelecek sezon takımlar sahada en az 4 yerli oyuncuyla mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe de bunu düşünerek takımdaki yerli isimlerle kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

Bunlardan biri de Serdar Aziz. 31 yaşındaki stoperle süren görüşmelerde yaprak kımıldamıyordu ancak son günlerde pazarlıklarda son noktaya gelindiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

Tecrübeli oyuncu da menajeriyle yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" ifadelerini kullanınca temaslar sıklaştı. Taraflar 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

HAVADAN TOP VERMİYOR

Serdar Aziz, Süper Lig'in en sert stoperlerinden. Rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri kazanma oranı yüksek. Özellikle hava toplarında çok etkili. Maç başına 2.6 hava topu kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Gol veya asist üretemedi.

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