Fenerbahçe'den Serdar Aziz kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda gelecek sezon takımlar sahada en az 4 yerli oyuncuyla mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe de bunu düşünerek takımdaki yerli isimlerle kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.

Bunlardan biri de Serdar Aziz. 31 yaşındaki stoperle süren görüşmelerde yaprak kımıldamıyordu ancak son günlerde pazarlıklarda son noktaya gelindiği kaydedildi.