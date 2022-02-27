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İrfan Can bekleniyor

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemiyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
İrfan Can bekleniyor
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemiyordu. İsmail Kartal, Slavia Prag deplasman kadrosunda yer verdiği yıldız ismi karşılaşmada oynatmamıştı. Deneyimli çalıştırıcının bu hafta Kasımpaşa mücadelesinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna şans vermesi bekleniyor. İrfan Can da bir an önce forma giyerek takımına katkı sağlamayı hedefliyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 19 mücadelede forma giydi. 2 gol atarken, takım arkadaşlarına 5 defa servis yaptı.
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