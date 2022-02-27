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Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler! İsak Vural

Arda Güler'in gösterdiği performansın ardından tüm gözler Fenerbahçe altyapısına çevrilmişti. Sarı lacivertliler çok konuşulan bir yeteneği daha kadrosuna kattı. Daha önce Barcelona ve Benfica altyapılarında görev yapan İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 15:10
Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler! İsak Vural

Geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler! İsak Vural

BARCELONA'DA ANTRENMANLARA ÇIKTI

TFF amatör lisanslarında İsak Vural'ın ismi Fenerbahçe'ye transfer olmuş olarak gözüküyor. Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış, ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler! İsak Vural

BABASI TÜRK ANNESİ NORVEÇLİ

Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşan İsak Vural, Portekiz ekibinden ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. İsak Vural'ın babası Türk, annesi ise Norveçli.

İsak Vural 12 yaşındayken, Barcelona tarafından altyapıya alındı; ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı. Ajansspor'un haberine göre soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.

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