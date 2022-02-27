Fenerbahçe'ye 2. Arda Güler! İsak Vural

Geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

BARCELONA'DA ANTRENMANLARA ÇIKTI TFF amatör lisanslarında İsak Vural'ın ismi Fenerbahçe'ye transfer olmuş olarak gözüküyor. Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış, ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.