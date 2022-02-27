FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen sarı-lacivertliler 'marka' bir ismi gidecek.
Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen sarı-lacivertliler 'marka' bir ismi gidecek.
Vedat Muriç haricinde son yıllarda transfer edilen santrforlar beklenilen katkının çok uzağında kaldı. Kanarya bu sebeple tartışılmayacak bir isimle anlaşmayı planlıyor. O da sezon başında da istenen Alexander Sörloth...
Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız bu sezon Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor. Sarı-lacivertliler sezon sonunda kulübü RB Leipzig ile bonservis pazarlığına oturacak.
Sörloth kariyerinde Groningen U-21, Groningen, Trabzonspor, RB Leipzig, Sociedad, Bodo/Glimt, Midtjylland, Gent, C.Palace ve Rosenborg'da 268 maça çıktı. 86 gol attı.
30 MAÇ 5 GOL
Alexander Sörloth sezon başında gittiği Real Sociedad'ta iyi bir grafik sergileyemedi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, İspanya Ligi, Kral Kupası ve Avrupa Ligi'nde 30 karşılaşmaya çıktı. Fileleri sadece 5 defa sarsabildi. Sörloth özellikle ligde çıktığı 19 mücadelede ağları 1 defa havalandırabildi. Sociedad gelecek sezon onu kadrosunda düşünmüyor.
TÜRKİYE'DE KRAL OLDU
Norveçli yıldız, Crystal Palace'ta kötü günler geçirirken Trabzonspor'a transfer olmuştu. Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kendini buldu. 34 maçta fileleri 24 defa sarsarak gol krallığı tacını taktı. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin gündemine giren Sörloth, sezon bitiminde de RB Leipzg'e transfer olmuştu.