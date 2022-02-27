FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen sarı-lacivertliler 'marka' bir ismi gidecek.

Vedat Muriç haricinde son yıllarda transfer edilen santrforlar beklenilen katkının çok uzağında kaldı. Kanarya bu sebeple tartışılmayacak bir isimle anlaşmayı planlıyor. O da sezon başında da istenen Alexander Sörloth...