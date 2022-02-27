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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderin bir hayli uzağunda kalan, Türkiye Kupası ve UEFA Konderans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de gelecek yıl çalışmaları şimdiden bailadı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü için kolları sıvadı. Kanarya'da öne çıkan isim ise Alexander Sörloth oldu. Sarı-lacivertliler sezon sonu Leipzig ile masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen sarı-lacivertliler 'marka' bir ismi gidecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Vedat Muriç haricinde son yıllarda transfer edilen santrforlar beklenilen katkının çok uzağında kaldı. Kanarya bu sebeple tartışılmayacak bir isimle anlaşmayı planlıyor. O da sezon başında da istenen Alexander Sörloth...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız bu sezon Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor. Sarı-lacivertliler sezon sonunda kulübü RB Leipzig ile bonservis pazarlığına oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

Sörloth kariyerinde Groningen U-21, Groningen, Trabzonspor, RB Leipzig, Sociedad, Bodo/Glimt, Midtjylland, Gent, C.Palace ve Rosenborg'da 268 maça çıktı. 86 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

30 MAÇ 5 GOL

Alexander Sörloth sezon başında gittiği Real Sociedad'ta iyi bir grafik sergileyemedi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, İspanya Ligi, Kral Kupası ve Avrupa Ligi'nde 30 karşılaşmaya çıktı. Fileleri sadece 5 defa sarsabildi. Sörloth özellikle ligde çıktığı 19 mücadelede ağları 1 defa havalandırabildi. Sociedad gelecek sezon onu kadrosunda düşünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth atağı!

TÜRKİYE'DE KRAL OLDU

Norveçli yıldız, Crystal Palace'ta kötü günler geçirirken Trabzonspor'a transfer olmuştu. Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kendini buldu. 34 maçta fileleri 24 defa sarsarak gol krallığı tacını taktı. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin gündemine giren Sörloth, sezon bitiminde de RB Leipzg'e transfer olmuştu.

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