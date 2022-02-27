Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae ve Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae ve Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Sarı-lacivertli yönetim, transferde birçok takımın listesinde bulunan iki futbolcu için kararını verdi.
Güney Koreli savunmacıyla Napoli yakından ilgileniyor. Szalai'yi ise Chelsea, West Ham başta olmak üzere birçok İngiltere Premier Lig temsilcisi istiyor.
SADECE BİRİNE İZİN!
Fenerbahçe yönetimi ilk transfer döneminde sadece birinin ayrılmasına izin verecek. Sarı-lacivertliler iki değerli stoperini aynı anda kaybetmek istemiyor.