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Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden olan Kim Min-Jae ve Attilla Szalai'ye Avrupa'dan ciddi teklifler geliyor. Güney Koreli futbolcuya İtalya'dan, Szalai'ye ise İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, transferin gözde iki yıldızı için kararını verdi. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:26
Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae ve Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

Sarı-lacivertli yönetim, transferde birçok takımın listesinde bulunan iki futbolcu için kararını verdi.

Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

Güney Koreli savunmacıyla Napoli yakından ilgileniyor. Szalai'yi ise Chelsea, West Ham başta olmak üzere birçok İngiltere Premier Lig temsilcisi istiyor.

Fenerbahçe'de Kim-Min Jae ve Attila Szalai kararı! Transfer...

SADECE BİRİNE İZİN!
Fenerbahçe yönetimi ilk transfer döneminde sadece birinin ayrılmasına izin verecek. Sarı-lacivertliler iki değerli stoperini aynı anda kaybetmek istemiyor.

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